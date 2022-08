Elezioni: Casu, 'domani con Letta a via di Portonaccio'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Il Partito Democratico di Roma raccoglie unito l'appello alla massima mobilitazione per le elezioni del 25 settembre lanciato dal Segretario Nazionale Enrico Letta con la riapertura martedì 2 agosto alle 19 degli spazi di Via di Portonaccio 23 b che hanno ospitato il Comitato Gualtieri per dare vita alla prima Casa delle volontarie e i volontari della lista democratica e progressista".

Così Andrea Casu, segretario del Partito Democratico di Roma e deputato del Pd.

"Abbiamo scelto di ripartire dal luogo dove abbiamo costruito la vittoria delle ultime comunali per affrontare insieme con idee e passione la battaglia contro la destra che gioca sulla paura, mente, inventa nemici immaginari. Per l'inaugurazione saranno presenti, al fianco del Segretario Nazionale Letta, il Sindaco Roberto Gualtieri, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e la coordinatrice nazionale dei volontari e delle volontarie Silvia Roggiani".

"Sarà una sede aperta a tutte le militanti e i militanti di tutte le forze politiche e sociali pronte a condividere le proposte democratiche e progressiste e costruire insieme la mobilitazione strada per strada che ci attende per tutto il mese di agosto, sempre al fianco dei romani che non potranno andare in vacanza".