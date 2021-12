Elezioni: Casu (Pd), 'D'Elia candidatura autorevole che offriamo a forze centrosinistra'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Il Partito democratico di Roma propone all'unanimità la candidatura di Cecilia D'Elia per le suppletive nel I Collegio. Cecilia è la portavoce delle donne democratiche e rappresenta la battaglia che stiamo portando avanti a ogni livello, dal Pnrr alla legge di bilancio, per la parità di genere e per la democrazia paritaria.

La sua è una candidatura molto autorevole, per il suo impegno nazionale e per il suo radicamento territoriale, una candidatura che offriamo a tutte le forze politiche e sociali di centrosinistra". Così Andrea Casu, deputato Pd e segretario della Partito democratico di Roma.