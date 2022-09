Roma, 26 set (Adnkronos) – "Carissimi, nella prossima ora lavorerò come sempre alla rassegna. Intanto volevo dirvi che nonostante un risultato ottimo nel comune di Pisa non ce l'abbiamo fatta. Era troppo alta l'onda nazionale per riuscire ad andare in controtendenza.

Ringrazio davvero moltissimo tutti". Lo scrive su Twitter Stefano Ceccanti, deputato uscente del Pd.