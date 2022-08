Elezioni: Cirinnà, 'Italia non si pieghi a sirene di Orban'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – "Il 25 settembre dovremo scegliere tra due modelli di Italia: un’Italia ancorata all’Europa dei diritti e dell’eguaglianza, e un’Europa piegata alle sirene di Orban". Lo scrive in un post su Facebook la senarice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd e candidata al Senato nel collegio uninominale Lazio 1 – U04.

"Il Partito Democratico sta, con chiarezza dalla parte dei diritti di ogni persona. A chi dice di ispirarsi al modello di famiglia promosso da Orban – rigorosamente al singolare, in cui non c’è spazio per l’autonomia della donna e la libertà delle scelte affettive – noi rispondiamo: non passeranno".

"Lotteremo con tutte le nostre forze perché in Italia ogni persona e ogni famiglia sia riconosciuta nella sua dignità: e quindi legge contro i crimini d’odio, matrimonio egualitario, tutela per le bambine e i bambini con genitori dello stesso sesso.

I diritti, senza distinzioni, sono un tema centrale per il Pd e fondamentale per il Paese: senza diritti non c’è democrazia".