Elezioni Comites, Schiavone: sostegno per massima partecipazione

Roma, 9 set. (askanews) – Nonostante le richieste di un rinvio

per le difficoltà della pandemia, il Ministero degli Esteri ha

confermato il 3 dicembre come data per le elezioni dei Comites:

come spiega ad Askanews il segretario generale del Cgie, Michele

Schiavone, a questo punto non resta che dare il maggior sostegno

possibile al voto in maniera da ottenere la più alta

partecipazione possibile.

“Da oltre un anno il Consiglio Generale per gli Italiani all’Estero è impegnato a sostegno delle elezioni per il rinnovo dei Comites e in tutto questo periodo abbiamo affermato l’esigenza di coinvolgere tutte le elettrici e gli elettori in questo appuntamento elettorale, cercando di tenere fermo il punto riguardante il diritto alla partecipazione perché è un diritto costituzionale.

Si parla di oltre 5 milioni di connazionali aventi diritto ai quali bisognerà dare l’occasione per poter partecipare e scegliere la propria rappresentanza”.

Il lockdown e la persistenza della pandemia in realtà non permette una campagna elettorale, non permette le iscrizioni che in un momento di maggiore libertà premierebbero una partecipazione quasi universale.

“A queste condizioni il Cgie ha più volte ribadito la necessità di rinviarle ed è il motivo per il quale fino al 4 di agosto abbiamo organizzato più incontri sia con rappresentanti parlamentari sia con il sottosegretario e i responsabili della Farnesina.

A partire dal 3 di settembre con i vari decreti emessi dalla rete diplomatica consolare le elezioni sono state indette e a questo punto il Cgie chiama all’impegno generale non solo i Comites e i consiglieri del Cgie in tutto il mondo ma la nostra comunità a rendersi protagonista per un rinnovo di questi organismi affinché ci sia davvero una risposta la più alta possibile che sostenga i futuri consiglieri”.