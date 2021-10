Elezioni comunali 2021, affluenza alle urne: aperti i seggi

Sono centinaia i comuni nei quali si svolgono le elezioni comunali: tutte le informazioni su affluenza alle urne, dati durante lo spoglio e risultati.

Le elezioni comunali 2021 sono al via e ora la parola tocca ai circa 12 milioni di cittadini. Sul sito di Notizie.it gli utenti possono seguire in tempo reale i dati aggiornati sull’affluenza alle urne, così come conoscere i nuovi sindaci.

Elezioni comunali 2021 e affluenza alle urne, i dati aggiornati in diretta

Le elezioni comunali di ottobre 2021 coinvolgono circa 140 città sopra i 15mila abitanti e oltre 1.200 comuni al di sotto. Sarà possibile conoscere i dati durante lo spoglio e scoprire quanta affluenza c’è stata nei vari seggi. Gli aventi diritto al voto sono 12 milioni.

Elezioni comunali 2021 e affluenza alle urne, dove si vota

Sono cinque le grandi città in cui si svolgono le elezioni comunali: si tratta di Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino.

Ci sono altri 14 capoluoghi di provincia in cui sono stati aperti i seggi. Urne aperte a Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone e Ravenna. Elezioni anche a Rimini, Salerno, Savona, Trieste e Varese.

La città più grande è Roma, quella più piccola Morterone (Lecco) con 34 abitanti. Prima elezione invece nel nuovo comune Miliscemi, nato di recente dopo la fusione di otto frazioni. In gran parte dei casi si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

Previsto eventuale ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021, ma soltanto nelle città con oltre 15mila abitanti. In Sicilia e Sardegna primo turno in programma domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021: eventuale seconda tornata domenica 24 e lunedì 25 ottobre.

Elezioni comunali 2021 e affluenza alle urne, come si vota

Gli elettori si possono recare al seggio muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento in corso di validità.

Ha diritto al voto chi ha compiuto 18 anni alla data delle elezioni. In caso di smarrimento della tessera, così come di esaurimento degli spazi per timbri, è importante chiedere il duplicato presso l’ufficiale elettorale del comune di residenza. Per votare è necessario accedere presso il seggio indossando la mascherina.

Chi vota può tracciare un segno sul nome del candidato, sulla lista ad esso collegata oppure fare entrambe le cose. Si possono esprimere fino a due preferenze per gli aspiranti consiglieri comunali, sempre rispettando la scelta del sesso opposto (una donna e un uomo o viceversa): in caso contrario voto annullato. Previsto anche il voto disgiunto nei comuni sopra i 15mila abitanti: si può scegliere un candidato a sindaco e una lista non collegata.