Elezioni comunali 2021, exit poll e risultati: lo spoglio in diretta

Exit poll e risultati in diretta delle elezioni comunali 2021, previste per il 3 e il 4 ottobre in 1349 comuni italiani.

In occasione delle elezioni comunali 2021, Notizie.it fornirà in diretta costanti aggiornamenti su affluenza, exit poll e risultati: essendo la tornata elettorale spalmata su due giorni (3 ottobre dalle 7 alle 23 e 4 ottobre dalle 7 alle 15), i primi dati relativi ai consensi ottenuti dai candidati e dalle liste a loro sostegno arriveranno dopo le 15:00 di lunedì quando è prevista la chiusura delle urne.

Elezioni comunali 2021: exit poll

Una volta terminato il periodo utile per le votazioni, le diverse agenzie che si occupano di rilevazioni inizieranno a fornire le prime percentuali emerse dagli exit poll, sondaggi in cui viene chiesto agli elettori di indicare per chi hanno appena dato il voto e che aiutano a capire l’orientamento del voto popolare.

Elezioni comunali 2021: exit poll e risultati

Una volta iniziato lo spoglio, cominceranno poi ad arrivare i primi risultati parziali fino a quando non saranno state estratte le schede elettorali di tutti i seggi e si potrà avere il risultato definitivo.

Con ogni probabilità nei comuni più piccoli sarà possibile conoscerlo già nella giornata di lunedì 4 ottobre, mentre per quelli più grandi non si esclude di dover attendere il giorno successivo per poter conoscere con certezza i voti ottenuti dalle singole liste e dai singoli candidati sindaci.

Elezioni comunali 2021, exit poll e risultati: dove si vota

I comuni che dovranno rinnovare il proprio Consiglio sono 1349, per un totale di oltre 12 milioni di italiani chiamati alle urne.

Tra le città in cui avranno luogo le elezioni vi sono sei capoluoghi di regione (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste) e quattordici capoluoghi di provincia (Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese).

Complessivamente sono 137 i comuni chiamati al voto con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti e 1.212 quelli con un numero di abitanti inferiore a tale cifra.

Il comune più piccolo è quello di Morterone (Lecco), dove il nuovo sindaco sarà eletto da soli 34 cittadini, mentre quello più popoloso è Roma, con oltre 2,3 milioni di aventi diritto.

Negli stessi giorni in Calabria si voterà anche per eleggere il presidente della Regione a seguito della prematura scomparsa della governatrice Jole Santelli.