Elezioni comunali 2021, il primo sindaco è stato eletto a Ono San Pietro

Il primo sindaco eletto è Fiorenzo Formentelli, a capo della giunta comunale di Ono San Pietro, nel Bresciano.

Al via la seconda giornata di elezioni. I seggi sono stati riaperti alle ore 7 e chiuderanno alle 15, ma il primo sindaco è già stato eletto. Fiorenzo Formentelli è il primo cittadino di Ono San Pietro, nel Bresciano.

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota per le elezioni comunali in numerose città italiane. Sono 1.153 i comuni al voto, per un totale di quasi 12 milioni cittadini chiamati a recarsi alle urne.

A poche ore dall’apertura dei seggi, Ono San Pietro ha già il proprio sindaco.

Il primo nuovo sindaco eletto in Italia è Fiorenzo Formentelli.

Il cittadino residente in provincia di Brescia ha superato il quorum già nella giornata di domenica 3 ottobre. Formentelli potrà così iniziare il suo mandato nei panni di primo cittadino di Ono San Pietro.

Formentelli era il candidato dell’unica lista che si è presentata alle elezioni amministrative nel Comune della media Valle Camonica.

Il nuovo sindaco ha superato il quorum del 40% degli aventi diritto al voto, ovvero 319 persone.