Elezioni Comunali 2021: serve il Green Pass per votare alle amministrative? La risposta è no, sarebbe in conflitto con l'articolo 48 della Costituzione

Elezioni Comunali 2021 e covid, un binomio che spinge molti cittadini a porsi la fatidica domanda: serve il Green Pass per votare alle amministrative? In ballo ci sono infatti due fattori importanti, cioè l’estensione progressiva da parte del governo Draghi del certificato verde e l’appuntamento elettorale del 3 e 4 ottobre che è per definizione un momento pubblico.

Elezioni comunali, serve il Green Pass? Assolutamente no

La risposta tuttavia c’è ed è no, per votare alle elezioni di domenica e lunedì prossimi il Green Pass non è obbligatorio. Lo spiega bene un protocollo siglato tra i Ministeri dell’Interno e della Salute che però non fa menzione alcuna della condizione legale di possesso della certificazione verde per recarsi alle urne, quando 1.157 Comuni italiani saranno chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale.

Il Green Pass per le elezioni del 3 e 4 ottobre serve, ma solo per una specifica categoria

Ma allora dove e per chi sarà obbligatorio in Green Pass? Lo sarà solo per i componenti dei seggi speciali. Sono quei funzionari che dovranno raccogliere a domicilio i voti di chi si trova in quarantena o in isolamento fiduciario per aver contratto il virus. Per tutti gli altri le norme anti contagio da rispettare saranno quelle in vigore di distanziamento e utilizzo della mascherina.

Perché il Green Pass non serve per le elezioni: c’entra la Costituzione

Ma perché il Green Pass non può essere applicato alle operazioni di voto? Perché sarebbe semplicemente incostituzionale. Il suo utilizzo infatti andrebbe a confliggere con l’articolo 48 della Costituzione che definisce il voto come un “dovere civico di tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età”, quindi come un diritto che non può subire limitazione alcuna se non l’età o l’assenza di cittadinanza.