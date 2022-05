Elezioni comunali 2022, Maurizio Lupi: “Con Bucci sindaco la città rilancia il triangolo Genova-Torino-Milano”

Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia, alla vigilia delle elezioni amministrative propone a Notizie.it il rilancio del polo del nord-ovest italiano.

Si avvicina l’appuntamento delle elezioni amministrative il prossimo 12 giugno. Tra le grandi città chiamate alle urne c’è anche Genova, dove Noi con l’Italia sostiene la candidatura del sindaco uscente Marco Bucci. Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, a Notizie.it ha esposto il suo piano per rilanciare Genova nell’ambito più ampio di uno sviluppo di tutto il polo del nord-ovest italiano.

“Grazie alla ricostruzione del ponte Morandi, Genova è diventata un modello per le tempistiche e le sfide vinte” ha dichiarato l’onorevole. “Le sfide che la città ha davanti però sono importanti: penso alla Gronda, alla riqualificazione dell’area portuale, al terzo valico. Ieri, con il sindaco Bucci, abbiamo discusso proprio di questo: con l’alta velocità Milano-Torino e Milano-Genova e con il terzo valico, il porto di Genova è ancora solo il porto della Liguria o è il porto di tutto il nord-ovest (che è il polo più produttivo del Paese) e sfida i porti del nord Europa? Devono essere salvaguardate le identità territoriali, ma bisogna avere il coraggio di iniziare a ragionare per macro-regioni.

La grande macro-regione del nord-ovest, Genova-Milano-Torino, credo che questa sia la sfida del futuro. Genova non può essere solo Genova: deve inserirsi in un quadro che permetta all’Italia di lanciarsi in una sfida internazionale“.