Elezioni comunali 2025: affluenza alle urne in calo rispetto al 2020

Il 6 novembre 2025, i dati preliminari sulle elezioni comunali in Italia rivelano un calo dell’affluenza alle urne. Secondo il Ministero dell’Interno, solo il 58% degli elettori si è recato a votare, rispetto al 65% delle elezioni precedenti nel 2020. Questo segna un trend preoccupante per la partecipazione democratica nel paese.
I fatti
Le regioni con il maggior calo si registrano nel Nord Italia, dove città come Milano e Torino hanno visto una diminuzione significativa. Analisti politici avvertono che questo potrebbe influenzare i risultati finali delle elezioni.
Prossimi sviluppi
Il Ministero dell’Interno prevede di rilasciare ulteriori dati ufficiali nel corso della giornata. Gli occhi sono puntati sui seggi per monitorare eventuali cambiamenti nei risultati delle votazioni.