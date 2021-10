Gli exit poll e i primi risultati delle elezioni comunali 2021 a Benevento in programma per domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

Tra i diversi capoluoghi di provincia che domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 sono stati chiamati alle elezioni comunali per rinnovare il proprio Consiglio c’è anche Benevento: come per le altre grandi città, Notizie.it aggiornerà costantemente i propri canali con i dati relativi ad affluenza, exit poll e risultati.

Elezioni comunali 2021 Benevento: exit poll

Avuto inizio lo spoglio, le diverse agenzie che si occupano di rilevazioni hanno iniziato a fornire i primi dati emersi dagli exit poll, sondaggi in cui hanno chiesto agli elettori di indicare per chi hanno espresso il loro voto e che permettono di capire come potrebbero essere bilanciati i consensi tra i candidati sindaci del comune partenopeo.

Elezioni comunali 2021 Benevento: exit poll e risultati

Le prime percentuali ufficiali inizieranno ad arrivare dopo le 15 man mano che i singoli seggi avranno terminato lo scrutinio delle schede. Con ogni probabilità il risultato definitivo con tutte le preferenze ottenute dalle singole liste e dai singoli aspiranti sindaci giungerà entro la serata di lunedì 4 ottobre 2021. Sarà quindi possibile capire se ci sarà necessario un ballottaggio tra i due aspiranti primi cittadini che avranno ottenuto più consensi o se un aspirante sindaco riuscirà ad ottenere oltre il 50% dei voti già al primo turno.

Elezioni comunali 2021 Benevento, exit poll e risultati: chi sono i candidati

