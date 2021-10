Elezioni comunali a Roma 2021, exit poll e risultati: lo spoglio in diretta

Exit poll e risultati in diretta delle elezioni comunali 2021 a Roma, in programma per il 3 e 4 ottobre 2021.

Tra le città che domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 saranno chiamate alle elezioni comunali per il rinnovo del Consiglio c’è anche Roma: Notizie.it terrà i suoi lettori aggiornati in diretta relativamente ad affluenza, exit poll e risultati.

Dato che le votazioni sono suddivise in due giorni e che lo spoglio inizierà alle 15 di lunedì, i primi dati relativi ai consensi ottenuti dai candidati sindaci e dalle liste ad essi collegati arriveranno dopo tale orario.

Elezioni comunali 2021 Roma: exit poll

Una volta chiuse le urne e dato il via allo spoglio, le diverse agenzie che si occupano di rilevazioni inizieranno a fornire le prime percentuali emerse dagli exit poll, sondaggi in cui viene chiesto agli elettori di indicare per chi hanno appena dato il voto e che aiuteranno a capire l’orientamento dei cittadini romani (sono oltre 2,3 milioni gli aventi diritto) rispetto alla scelta del prossimo primo cittadino.

Elezioni comunali 2021 Roma: exit poll e risultati

I primi risultati parziali inizieranno ad arrivare dopo le 15 e con ogni probabilità, data la quantità di voti da conteggiare, il risultato definitivo con tutte le preferenze ottenute dalle singole liste e dai singoli aspiranti sindaci potrebbe arrivare solo il giorno successivo.

Già lunedì sarà tuttavia possibile capire quali saranno stati i candidati più votati e se, come è probabile che sia, ci sarà bisogno di un ballottaggio.

In tal caso la sfida tra i due che hanno ricevuto più consensi avrà luogo il 17 e il 18 ottobre 2021.

Elezioni comunali 2021 Roma, exit poll e risultati: chi sono i candidati

Sono 21 i candidati che aspirano a guidare la Capitale a cui sono collegate 38 liste: