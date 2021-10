Elezioni comunali a Torino 2021, exit poll e risultati: lo spoglio in diretta

Exit poll e primi risultati delle elezioni comunali 2021 della città di Torino programmate per domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Come in altri cinque capoluoghi di regione (Milano, Roma, Napoli, Bologna e Trieste), domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 a Torino si terranno le elezioni comunali di cui Notizie.it si occuperà di fornire costanti aggiornamenti su affluenza, exit poll e risultati.

Dato che le urne verranno chiuse alle 15 di lunedì, le prime informazioni parziali sui consensi ottenuti dai candidati sindaci e dalle liste ad essi collegati arriveranno dopo tale orario.

Elezioni comunali 2021 Torino: exit poll

Non appena avranno avuto inizio le operazioni di scrutinio, verranno resi noti da parte delle diverse agenzie i dati emersi dagli exit poll, sondaggi in cui viene chiesto agli elettori di indicare per chi hanno espresso il loro voto.

Da queste rilevazioni emergeranno i feedback iniziali sulla distribuzione dei consensi tra i diversi aspiranti sindaci.

Elezioni comunali 2021 Torino: exit poll e risultati

Le prime percentuali ufficiali arriveranno dopo le 15 una volta che i singoli seggi avranno scrutinato tutte le loro schede. Non è possibile stabilire se i risultati definitivi con le preferenze ottenute dai candidati e dalle singole liste saranno già disponibili in serata o se sarà necessario attendere il giorno successivo.

Si presume tuttavia che già nel pomeriggio di lunedì si saprà quali saranno stati gli aspiranti primi cittadini più votati e se occorrerà un ballottaggio tra i due con più consensi. In tal caso questo si terrà il 17 e il 18 ottobre 2021 negli stessi orari e con le stesse modalità previste per questa tornata (ad eccezione della scheda elettorale che recherà soltanto due nomi).

Elezioni comunali 2021 Torino, exit poll e risultati: chi sono i candidati

Sono 13 i candidati sindaci di Torino e 30 le liste ad essi collegate: