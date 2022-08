Elezioni: Conte a elettori, 'se non votate, altri decideranno per voi'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Al voto l'Italia è sempre pronta, siamo in democrazia. La classe politica e le forze politiche devono essere pronte sempre, in qualsiasi momento, a rispondere agli elettori su quanto fatto e sugli obiettivi da conseguire". A chi pensa di astenersi dal voto del 25 settembre "dico: pensateci un attimo, non andate a votare perché avete perso la fiducia? La legge anticorruzione, il taglio dei parlamentari sono cose che noi abbiamo fatto, se voi non andate a votare queste cose andranno rimosse, lasciando che siano gli altri a decidere per voi".

Così il leader del M5S Giuseppe Conte ai microfoni di Radio 101.