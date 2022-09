Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Basta fake news: ho semplicemente detto che non si può rinunciare al tavolo di pace trincerandosi dietro il fatto che Putin non vuole la pace. Bisogna lavorare giorno e notte per sbloccare i negoziati". Lo puntualizza il leader del M5S Giuseppe Conte, tornando su una dichiarazione rilasciata all'emittente locale Telelombardia che ha scatenato le reazioni di diversi esponenti politici.