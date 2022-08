Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "No, io Silvio Berlusconi a Bruxelles non me lo ricordo". Così Giuseppe Conte su twitter postando un video in cui da uno smartphone ascolta Silvio Berlusconi dire che grazie a lui l'Italia ha avuto i fondi del Pnrr.

"Io francamente non me lo ricordo al mio fianco -commenta Conte nel video- quando ero impegnato in Europa per portare in Italia i 209 miliardi del Pnrr. Se inizia così mi sa che ne vedremo di belle in questa campagna elettorale…".