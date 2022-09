Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Invito il centrodestra, che ovviamente si candida a guidare il Paese, a comprendere che quando non si è maggioranza reale nel Paese è bene non avventurarsi in progetti di riforma costituzionale senza una reale condivisione con tutte le forze politiche.

Altrimenti il rischio evidente è quello di una bocciatura sonora, come quella che prese Renzi". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa.