Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Draghi è stato osannato, ma ci ha portato allo stallo. E' una personalità prestigiosa, con un curriculum eccezionale, ma non gli possiamo consegnare cambiali in bianco, l'uomo solo al comando non funziona e non ha funzionato: l'energia è solo una delle cose, quella più grave, ma ce ne sono tante".

Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite del Corrieretv.