Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Io ho dovuto querelare Repubblica, è la prima volta che faccio una querela, per la costruzione di una balla clamorosa: io avrei promesso fedeltà a Trump nel caso Barr. Mi spiace che il Pd in testa si sono avventati su questo per dire che non sono progressista.

Ma come dice Forrest Gump: progressista è, chi il progressista fa. Le chiacchiere stanno a zero e i cittadini decideranno". Così Giuseppe Conte a Di Martedì su La7.