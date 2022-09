Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Il centrodestra sarà maggioranza in Parlamento ma non lo è nel Paese, ed è un corto circuito provocato da questa legge elettorale che non condividiamo. Per questo nel nuovo Parlamento daremo battaglia contro questa legge per dare maggior rappresentanza ai cittadini".

Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, rimarcando anche a più riprese come il Movimento sia risultato il primo partito al Sud.