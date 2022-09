Elezioni: Conte, 'Letta? Non lavoro a farlo cadere, ma ora con Pd non si può costruire'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – Lavora a una sostituzione di Enrico LEtta alla guida del PD? "Non mi permetterei mai di voler influenzare le scelte di vertice di altra forza politica. Dico solo che le scelte che sono state prese -non è una questione personale- non consentono di poter costruire qualcosa nell'immediato".

Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte ospite di 'Porta a Porta' nella puntata che andrà in onda questa sera.

Il Pd "aveva lavorato con noi, poi è rimasto folgorato dall'agenda Draghi, noi non siamo per raffazzonamenti last minute" e con il Pd "non possiamo far finta che non sia successo nulla. Noi non lavoriamo su un'alleanza ma su un programma da realizzare, costi quel che costi".