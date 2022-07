Elezioni: Conte, 'M5S andrà solo e sarà il terzo campo, quello giusto'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Il M5S ha un'identità precisa, data dai valori e principi che professiamo. Dicono che non ci evolviamo, ma se l'evoluzione è conformarsi, rinunciare alla transazione ecologica, alla giustizia sociale, allora non ci evolviamo mai. Noi torneremo nelle strade e nelle piazze e spiegheremo quel che abbiamo fatto, non abbasseremo mai lo sguardo perché il nostro sarà sempre lo sguardo da chi è isolato e bullizzato, ma si è battuto per i cittadini", a partire dagli "invisibili.

Il Movimento ha questa vocazione, è disponibile a diventare bersaglio di un sistema mediatico che regge su un pensiero dominante, ma non ci fermeremo mai". Così il leader M5S Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook.

"Alle elezioni si parlerà di voto utile, o si vota Meloni o Letta, o Calenda che si propone, oppure Renzi Di Maio. Di fatto la narrazione sarà questa ma attenzione: ci sarà una sorpresa, ci sarà il terzo incomodo, con la sua agenda sociale e progressista.

Saremo soli, saremo il terzo campo ma saremo il campo gisto".