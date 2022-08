Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Noi corriamo da soli, a destra e a sinistra c'è quest'ansia di alleanza, che poi sono cartelli elettorali" che "all'interno vedono programmi diversi l'uno dall'altro. Noi siamo per la coerenza, se votano noi gli elettori sanno che ci batteremo per 5 anni per centrare gli obiettivi che ci siamo posti".

Così il leader del M5S Giuseppe Conte ai microfoni di Radio 101.