Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Noi crediamo non ci siano le condizioni" per un ritorno dell'alleanza col Pd post voto, "sono stati commessi errori politici gravi, hanno deciso di gettare a mare tutto per un agenda Draghi o per un metodo Draghi.

Per me è ancora peggio parlare di un metodo Draghi rispetto a un'agenda che agenda non è, perché non è stato fatto niente". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite della puntata di Porta a Porta che verrà trasmessa questa sera.