Elezioni, Conte: Pd prepara ammucchiata, alleanza impossibile

Roma, 29 lug. (askanews) – La decisione del M5s di non stringere alleanze alle elezioni non è rivedibile, “assolutamente no”, anche nei confronti del Pd: “Le posizioni sono chiare. Che rapporti può avere il Movimento 5 Stelle con una forza politica che sta chiudendo accordi con tutti, da Calenda a Di Maio, a Gelmini e Brunetta. Un’ammucchiata in cui non potremmo mai ritrovarci. Sono personalità divisive litigiose, e la politica fatta così significa tutto e il contrario di tutto”.

Lo ha confermato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ospite di Rtl 102.5