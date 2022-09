Roma, 6 set. (Adnkronos) – Chi difende il reddito di cittadinanza dovrebbe votare il M5S o Luigi Di Maio, che da leader del Movimento guidò la battaglia per introdurlo? "Di Maio ha percentuali molto basse, non ha molto senso votarlo… Soprattutto ha abiurato a tutte le battaglie M5S, ha rinnegato tutto il passato, sarebbe come votare un fuordopera".

Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di Telelombardia.