Elezioni: Conte, 'per Salvini leva risolve problemi giovani, destra per studenti con armi'**

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "Occhio ragazzi, voi pensavate che i vostri problemi fossero la disoccupazione, il precariato, gli affitti e i mutui alle stelle: nulla di tutto questo. Per Salvini il problema è che non c'è più la leva militare obbligatoria.

Quindi tutti voi in fila a far di nuovo il militare per un anno". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, in un video su Instagram in cui si rivolge ai giovani.

"E guardate – va avanti l'ex premier – che gli amici di Salvini e Meloni in Polonia si sono mossi in tale direzione: hanno introdotto obbligatoriamente nelle scuole l'insegnamento della disciplina militare e dell'uso delle armi, un progetto in controtendenza con le istanze degli esperti, che dicono che gli eserciti militari non hanno bisogno di quantità ma di qualità e competenze.

Quindi ci siamo sbagliati tutti: pensavamo che nelle nostre scuole mancassero aule, dotazioni informatiche, strutture sportive, invece no, mancavano poligoni di tiro. Questo è il progetto formativo della destra, prevede una maggiora confidenza dei nostri studenti con le armi. Questa è la destre che vuole andare a governare, occhio ragazzi", conclude Conte.