Roma, 9 set. (Adnkronos) – "Per noi il programma non è un adempimento burocratico, non è un malloppo, noi non siamo abituati a galleggiare, per noi il programma è un impegno serio, un impegno d'onore. Noi sappiamo quanto ci è costato adempiere all'80% del nostro programma nella scorsa legislatura".

Così, in camicia e jeans scuri, sneaker ai piedi, il leader del M5S apre l'evento all'Auditorium della Conciliazione per la presentazione del programma elettorale.