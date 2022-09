Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Facciamo gli auguri alle forze di centrodestra, in particolare a FdI. Meloni sicuramente avrà un ruolo importante in vista della formazione del governo ma noi saremo a presidio dei nostri valori costituzionali, non faremo nessuno sconto".

Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa.