Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Fico, Taverna, Bonafede, Toninelli non ci mancheranno perché ci aiuteranno. La regola della turnazione andrebbe adottata da tutte le forze politiche, per non diventare mestieranti della politica, per non finire attaccati alla poltrona". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Telelombardia, assicurando che, dopo due mandati in Parlamento, anche lui non si ricandiderà.