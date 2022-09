Roma, 6 set. (Adnkronos) – "Queste sanzioni non stanno piegando l'economia russa. Però vanno mantenute". Così Giuseppe Conte a Di Martedì su La7. Sul governo Draghi aggiunge: "Abbiamo sposato totalmente agenda di Washinton ma gli interessi europei non sempre coincidono. Se noi inseguiamo una sconfitta russa che non arriverà mai, aumentano i rischi".