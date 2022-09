Roma, 26 set. (Adnkronos) – "E' volgare e meschino parlare di voto di scambio sul reddito di cittadinanza, è un atteggiamento classista". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa. "Nel momento in cui offendi i percettori del reddito di cittadinanza non solo dici una stupidaggine, perché è lo Stato che eroga il rdc e non il M5S, ma offendi la dignità di quelle persone che lo percepiscono.

E' una vergogna per la politica fare la guerra ai poveri".