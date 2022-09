Milano, 26 set. (askanews) – “C’è soprattutto un dato che non è per niente bello, la fortissima astensione in alcune Regioni che è un dato molto preoccupante”. Così Guido Crosetto, dal quartier generale di Fratelli di Italia a Roma ha commentato il dato della affluenza alle urne.

“Penso sia il dato da approfondire nei prossimi giorni, capire perché una parte del Paese ha rinunciato ad andare al voto, una ferita per la democrazia, per tutti”.