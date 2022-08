Elezioni: Crosetto, 'serve un patto per bene Paese, no a demonizzazioni'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "A settembre sul nostro Paese si abbatterà uno tsunami, con una prevedibile minore ricchezza reale del 10%. Vivremo momenti di difficoltà spaventosa. E per questo "C’è bisogno di un patto. Senza il quale, a perdere saremmo tutti".

Lo dice il fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, in una intervista al Corriere della Sera.

Crosetto chiede quindi agli avversari "un patto, appunto. L’obiettivo di settembre è far reggere un sistema economico sociale che andrà in crisi pensando tutti al bene comune". E le richieste sono di "non fare una campagna elettorale a slogan di 'l’Italia fallirà con Meloni' o 'fallirà con Letta', perché non si prende un voto in più ma si fa danno al Paese.

Chiunque vinca, le imprese sarebbero comunque in difficoltà, la crisi comunque colpirà, l’ondata migratoria comunque sarà un problema enorme da gestire. E nessuno avrà la bacchetta magica. Le cose andranno affrontate con senso di responsabilità, ma sarà possibile solo se il Paese davanti all’emergenza sarà compatto. Come la Meloni ha fatto sull’Ucraina: ecco, quella deve essere la cifra".