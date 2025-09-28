In un momento significativo per la Moldova, le elezioni parlamentari si sono svolte con una svolta unica, poiché la missione diplomatica a Bruxelles si è trasformata in un seggio elettorale per i cittadini residenti all’estero. Questa configurazione, pur essendo destinata a facilitare la partecipazione, ha incontrato ostacoli imprevisti che evidenziano le tensioni nel panorama politico moldavo.

Domenica, si è verificato un caos all’ambasciata moldava nel cuore di Bruxelles quando una minaccia di bomba ha costretto a un’immediata evacuazione di elettori e funzionari. Fortunatamente, l’allerta si è rivelata un falso allarme, consentendo la ripresa del voto poco dopo.

Missione diplomatica sotto scrutinio

Secondo due funzionari che hanno parlato con POLITICO a condizione di anonimato, l’evacuazione dell’ambasciata è stata una misura precauzionale adottata in risposta a rapporti allarmanti. La polizia ha condotto una ricerca approfondita e non ha trovato alcuna minaccia credibile, ma l’incidente ha messo in evidenza le tensioni in corso riguardanti il processo elettorale.

Preoccupazioni per la soppressione del voto

Un funzionario ha espresso profonde preoccupazioni riguardo alle tattiche emerse durante il periodo elettorale, etichettandole come tentativi di soppressione del voto. Queste tattiche sono considerate parte di una strategia più ampia per minare il processo democratico in Moldova, in particolare mentre il governo filo-europeo, guidato dalla presidente Maia Sandu, si sforza di allineare la nazione più strettamente con l’Unione Europea.

Il governo moldavo ha costantemente lanciato allarmi riguardo alle influenze esterne, in particolare dalla Russia, che si ritiene mirino a disturbare le elezioni e ostacolare le aspirazioni del paese di unirsi all’UE entro il 2030. Il partito di governo Azione e Solidarietà è stato vocale riguardo al proprio impegno per integrare la Moldova nella comunità europea.

Timori di interferenze esterne

In un’intervista con POLITICO lo scorso mese, il consigliere per la sicurezza nazionale della Moldova, Stanislav Secrieru, ha evidenziato la minaccia imminente delle tattiche di intimidazione rivolte alla diaspora moldava. Ha avvertito che il voto imminente potrebbe essere macchiato da interruzioni simili a quelle delle elezioni precedenti, comprese false minacce di bomba e proteste inscenate progettate per creare una narrativa di malcontento.

Campagne di disinformazione in atto

Con il progredire della giornata elettorale, si prevedeva l’annuncio dei risultati preliminari, ma i funzionari sono rimasti in massima allerta a causa delle diffuse campagne di disinformazione e dei rapporti di corruzione elettorale. Queste tattiche, simili a quelle utilizzate contro la presidente Sandu durante le precedenti elezioni presidenziali, hanno sollevato notevoli bandiere rosse riguardo all’integrità del processo elettorale.

Le implicazioni di queste tattiche sono vaste, poiché non solo minacciano la legittimità delle elezioni, ma anche il futuro dell’integrazione europea della Moldova. La leadership moldava ha chiesto vigilanza contro la diffusione di disinformazione, ritenendo che possa distorcere la percezione pubblica e influenzare il comportamento degli elettori.

Repercussioni internazionali e risposte

In risposta a questi sviluppi, l’Unione Europea ha identificato alcune entità degli Emirati Arabi Uniti, del Kyrgyzstan e del Tagikistan da inserire nella lista nera per il loro coinvolgimento nel minare i processi democratici della Moldova. Questa azione decisiva riflette l’impegno dell’UE a sostenere le aspirazioni della Moldova e a mantenere la stabilità nella regione.

Con il clima politico in Moldova in continua evoluzione, la situazione rimane precaria, con stakeholder nazionali e internazionali che monitorano attentamente gli sviluppi. I recenti avvertimenti della polizia moldava riguardo a potenziali disordini sottolineano ulteriormente la volatilità di questo periodo elettorale.

Un momento cruciale per la Moldova

