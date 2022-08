Elezioni: da Si e Verdi un documento per Letta, testo con 'punti imprescindibili'**

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – Il testo è ancora in preparazione e sarà un documento congiunto di Sinistra Italiana e Verdi in cui verranno messi nero su bianco alcuni punti "imprescindibili" di programma. "Alcune linee rosse che per noi non possono essere superate", spiegano dai Verdi.

E sul versante 'ecologista', una delle linee rosse resta il no al nucleare.

Insomma, seguendo il 'modello' Azione-Più Europa, anche i rossoverdi intendono presentare un documento a Enrico Letta su punti indispensabili. "Noi avevamo già presentato un testo in 9 punti che ora amplieremo", spiega chi sta lavorando al documento. In attesa dell'incontro con Letta che, al momento, non è ancora stato fissato.