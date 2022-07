Elezioni: Della Vedova, 'il duo Meloni-Salvini è il duo Orban-Putin'

Roma, 25 lug (Adnkronos) – "Abbiamo il duo Meloni-Salvini, a cui Berlusconi ha scelto di fare da ruota di scorta, che è il duo Orban-Putin. Meloni è amica di Orban e Salvini diceva che stava meglio a Mosca che nelle capitali europee.

Questo abbiamo di fronte, dobbiamo ricordarlo". Lo ha detto Benedetto Della Vedova presentando il Patto repubblicano con Emma Bonino e Carlo Calenda.

"Battere loro significa costruire una alternativa, non un minestrone. Stare assieme solo per battere gli alti non suscita entusiasmo -ha spiegato il segretario di +Europa-. Abbiamo precisa la priorità di non consegnare l'Italia dalle mani sante di Draghi a quelle incompetenti di Meloni e Salvini, ma dobbiamo anche noi dire dei sì e dei no.

Dobbiamo costruire una alternativa chiara, fondata su obiettivi e programmi comuni: l'europeismo, l'atlantsmo e una società aperta".