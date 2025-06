Elezioni delle presidenze delle commissioni parlamentari: tutti i nomi confermati per il 2025

Ecco i nomi dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni permanenti, confermati per la nuova legislatura.

La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica hanno ufficialmente completato l’elezione degli uffici di presidenza delle loro commissioni permanenti. Un passo cruciale che segna l’inizio della seconda metà della legislatura. La conferma dei presidenti uscenti è stata un tema di discussione acceso, con diversi esponenti politici che hanno espresso le loro opinioni.

Camera dei Deputati

Partiamo dalla Camera. Qui, la commissione per gli Affari Costituzionali sarà guidata da Nazario Pagano di Forza Italia, con Riccardo De Corato di Fratelli d’Italia e Matteo Mauri del Partito Democratico come vicepresidenti. La commissione Giustizia avrà come presidente Ciro Maschio, anch’esso di Fratelli d’Italia, affiancato da Enrico Costa e Federico Cafiero De Raho.

Il tema degli Esteri sarà sotto la direzione di Giulio Tremonti, con Paolo Formentini della Lega e Lia Quartapelle del PD come vicepresidenti. La commissione Difesa vedrà Antonino Minardo della Lega come presidente, mentre Monica Ciaburro e Piero Fassino ricopriranno i ruoli di vicepresidenti.

Per quanto riguarda il Bilancio, Giuseppe Mangialavori di Forza Italia guiderà la commissione, supportato da Giovanni Luca Cannata e Gianmauro Dell’Olio. La commissione Finanze sarà presieduta da Marco Osnato, con Stefano Candiani e Michele Gubitosa a far da vice. La Cultura avrà Federico Mollicone come presidente, mentre Mauro Rotelli guiderà la commissione Ambiente.

Salvatore Deidda sarà il presidente della commissione Trasporti, con Andrea Caroppo e Andrea Casu come vicepresidenti. Luigi Gusmeroli avrà il controllo delle Attività Produttive e Walter Rizzetto del Lavoro, con i rispettivi vicepresidenti in carica. Infine, le commissioni Affari Sociali e Agricoltura vedranno Ugo Cappellacci e Mirco Carloni come presidenti.

Senato della Repubblica

Passando al Senato, Alberto Balboni di Fratelli d’Italia sarà il presidente della commissione Affari Costituzionali. Paolo Tosato della Lega e Dario Parrini del PD si uniranno a lui come vicepresidenti. La commissione Giustizia avrà invece Giulia Buongiorno della Lega, con Ilaria Cucchi e Sandro Sisler a supporto.

La commissione Esteri sarà presieduta da Stefania Craxi di Forza Italia, mentre Giulio Terzi di Sant’Agata guiderà la commissione Politiche Ue. Nicola Calandrini avrà il compito di presiedere il Bilancio e Massimo Garavaglia della Lega si occuperà delle Finanze.

Per quanto riguarda la Cultura, Roberto Marti della Lega sarà il presidente, mentre Claudio Fazzone di Forza Italia guiderà la commissione Ambiente. Luca De Carlo presiederà la commissione Industria e Francesco Zaffini quella degli Affari Sociali, con i rispettivi vicepresidenti a completare la squadra.

Punti controversi e riflessioni

Le conferme dei presidenti uscenti hanno generato discussioni. Alcuni sostengono che sia un segnale di stabilità, altri che manchi di rinnovamento. La presenza di nomi noti fa sorgere interrogativi sulla capacità di innovare e affrontare le sfide moderne. Come si muoveranno ora queste commissioni? Quali saranno le priorità che porteranno avanti in un contesto politico così delicato?

Un futuro incerto

Il panorama politico si fa sempre più complesso. Le decisioni delle commissioni avranno ripercussioni su temi cruciali come l’economia, la giustizia sociale e l’ambiente. La capacità di queste nuove presidenze di navigare in acque tempestose sarà messa alla prova. Sarà interessante osservare come si comporteranno e quali strategie adotteranno per affrontare le sfide che si presenteranno nei prossimi mesi.