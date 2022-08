Elezioni, Di Maio: con proposte economiche Destra rischio default

Roma, 27 ago. (askanews) – “Non è colpa mia se come coalizione avete già fatto 100 miliardi di euro di proposte, significa che rischieremo il default, il fallimento, che significa mettere mano ai risparmi degli italiani”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, in un videomessaggio in cui si è rivolto a Giorgia Meloni.

“Allora, ci isolate a livello internazionale e non potremo fare il tetto al prezzo del gas, ci isolerete a livello europeo e i tuoi sindaci e i tuoi governatori perderanno i soldi del Pnrr, e infine ci farete anche rischiare il default come lo abbiamo rischiato nel 2011 quando eri ministra e si dovette dimettere Berlusconi per evitarlo”, ha aggiunto.