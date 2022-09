Roma, 4 set. (Adnkronos) – Una intesa futura con il M5s? "Sono loro che si sono autoesclusi, vengono in Tv a dire che voglio stare da soli, si sono autoisolati. Il voto a Conte aiuta Meloni e Salvini". Lo ha detto Luigi Di Maio a Mezz'ora in più.

"Non c'è più rimasto nessuno in quel partito, ce ne siamo andati quando si è rotta la misura perché Conta stava flirtando co Putin, si stavano mettendo in discussione le alleanze europee dell'Italia", ha aggiunto il ministro degli Esteri.