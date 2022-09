Elezioni: Di Maio, 'io padre rdc, non può essere abolito, rischio tensioni sociali'**

Roma, 8 set. (Adnkronos) – "Io sono stato il padre del reddito di cittadinanza, non può essere eliminato, ci sono intere zone del Paese, da Nord e Sud, che riescono a superare questa crisi proprio grazie al rdc", che sostiene "fasce debolissime.

Se poi lo vogliamo migliorare, facciamolo… ma non possiamo parlare di abolizione di strumenti di welfare in una fase delicata come questa. Dico alla Meloni di fare attenzione quando dice che va abolito, perché il rischio di tensioni sociali è molto forte". Così il ministro agli Affari Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, ospite di Porta a Porta.