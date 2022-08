Elezioni: Di Maio, 'Meloni commissariata da alleati, se premier durerà 1 anno'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "Già il fatto che Meloni debba passare la campagna elettorale a rassicurare il mondo che non sfascerà il Paese dà la misura della sua credibilità. Meloni, comunque, non può garantire nulla perché sarà commissariata da Salvini e Berlusconi.

È con i loro voti che andrà, nel caso, a Palazzo Chigi e a loro dovrà rendere conto. Hanno già fatto proposte per 100 miliardi di spesa, vogliono arrivare al default che già ci fecero sfiorare nel 2011”. Lo dice, in un'intervista al quotidiano la Repubblica, il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio. Per il leader di Impegno Civico, un governo Meloni durerebbe un anno, "poi Salvini lo farà cadere, conosco la specialità della casa".

"L'unico modo di evitare il disastro è votare la coalizione progressista, anche perché il meccanismo della legge elettorale è questo: i collegi uninominali possono vincerli solo le due coalizioni principali".