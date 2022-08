Elezioni: Di Maio, 'mi fido di Letta, ha mantenuto impegni'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – "Mi fido di Enrico Letta, è una persona che ha mantenuto gli impegni da quando abbiamo costruito questa coalizione". Così il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, ospite de La Stampa.

"Con il Pd in questi ultimi tre anni abbiamo lavorato a crisi inedite e abbiamo anche imparato a fidarci l'uno dell'altro e a lavorare insieme.

Noi come Impegno Civico siamo la parte moderata di una coalizione progressista che può fare un ottimo risultato", il fine partita, per Di Maio, "non è scritto: gli italiani in questi giorni si stanno rendendo conto di quello che hanno combinato coloro che hanno fatto cadere il governo".