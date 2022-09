Elezioni: Di Maio, 'non diamo libertà per scontata, Occidente ultimo baluardo'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "La libertà̀ è il fondamento di tutto ciò che siamo e definisce ciò che saremo. È talmente irrinunciabile, che la diamo per scontata. Come se fosse impossibile portarcela via. Ma non è così. Oggi le autocrazie proliferano, le democrazie vacillano e sempre più donne e uomini sono privati dei diritti, della felicità in nome di false ideologie".

Così Luigi Di Maio in un video su Fb.

"L’Occidente è l’ultimo baluardo di libertà. La nostra Europa è minacciata al suo interno e ai suoi confini da chi non condivide i nostri valori. Va difesa, la libertà̀. Perché è alla base della nostra prosperità. Va difesa la libertà̀ di approvvigionarci dell’energia. Caldo e freddo per le nostre case. Elettricità e fuoco per le nostre industrie. Va difesa la libertà̀ di impresa, di creare ricchezza, occupazione e tecnologia", dice il leader di Impegno Civico.

"Va difesa la libertà̀ dei giovani di avere un lavoro equamente retribuito, di metter su famiglia. Va difesa la libertà̀ delle donne, single e madri, di lavorare con pari trattamento degli uomini. Va difesa la libertà̀ delle famiglie di far figli, di crescerli, di istruirli, di farli viaggiare. Va difesa la libertà di preservare il nostro territorio, l’ambiente, il clima. Va difesa la libertà̀ dei più vulnerabili e delle minoranze, senza discriminarne la religione, l’orientamento sessuale o il colore della pelle.

Va difesa la libertà̀ degli italiani di partecipare alla vita pubblica del Paese. Va difesa, la libertà. Come fecero i nostri nonni. Il 25 settembre difendiamo la libertà. Il 25 settembre vota Impegno Civico".