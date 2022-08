Elezioni: Di Maio, 'premier? se condizioni per me dovrà tornare Draghi'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Se ci saranno le condizioni per me dovrà tornare Mario Draghi. In questo momento storico, da una parte abbiamo una coalizione in cui ogni giorno si pensa a chi debba fare il premier e non sono d’accordo.

Tutto questo, in un momento storico così difficile non crea altro che insicurezza e instabilità agli occhi di chi ci dà i soldi in Europa e ci difende. Ho sperimentato nell’ultimo anno e mezzo quanto il fatto che Draghi fosse ai tavoli internazionali rassicurante di per sé”. Così Luigi Di Maio a Rtl 102.5.

Letta premier? “Io di Enrico Letta mi fido totalmente, se questa coalizione fa sempre più squadra è in grado di vincere.

Siamo una coalizione in grado di portare al governo di questo Paese delle riforme importanti senza sfasciare i conti e creare instabilità economica”.