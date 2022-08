Calenda attacca Di Maio ma il ministro dopo giorni replica al leader di Azione. Dopo avergli dato dell'incoerente gli dice che è un bullo.

Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri del governo uscente guidato da Mario Draghi, stavolta rompe il silenzio. Dopo che Carlo Calenda l’ha attaccato ripetutamente arriva una risposta del ministro.

Elezioni, Di Maio risponde a Calenda: “È un bullo”

L’ex capo del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: “Non abbiamo ancora iniziato a mettere i nomi nelle caselle. Io spero che l’uscita di Carlo Calenda dalla coalizione porti con sé tutti i vari veti e atteggiamenti impropri che ha utilizzato negli ultimi giorni. Io non ho risposto ai suoi attacchi, nonostante siano stati 10 giorni di attacchi continui in nome del “draghismo” contro il ministro degli Esteri del governo Draghi, il che fa emergere tutte le contraddizioni di Calenda”.

Non ha peli sulla lingua Di Maio che poi continua: “Mi hanno sempre insegnato che con i bulli è meglio porgere l’altra guancia”.

Di Maio: “Bisogna spiegare agli italiani cosa c’è in ballo”

Di Maio, dopo aver risposto a Calenda, ha poi parlato del futuro dell’Italia. “Noi andiamo avanti anche per le scadenze che abbiamo davanti di presentazione dei simboli e delle liste. Il vero tema di questa campagna è spiegare bene agli italiani cosa c’è in ballo in queste elezioni e il modello di Paese che si vuole costruire”, ha affermato il ministro.