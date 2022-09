Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni ha trasformato queste elezioni in un referendum sul reddito di cittadinanza. Meloni vuole abolirlo e chi vota per Meloni Salvini e Berlusconi vota per abolire il reddito di cittadinanza. Ma chi vota Conte vota Meloni perchè quella di Conte è una lista isolata, mentre se vota la coalizione progressista salva il reddito di cittadinanza".

Così Luigi Di Maio a Controcorrente su Rete4.