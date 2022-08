Elezioni: Di Maio, ''trio sfascia conti' brucerà risparmi italiani'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Salvini e Meloni dopo avermi insultato per giorni, oggi hanno anche scatenato contro di me i loro giornali di riferimento. Io rispetto tutti, incasso i colpi, ma non posso tacere. Ripeto: gli italiani devono sapere cosa succederà il 25 settembre votando la coalizione sfascia conti, cioè il trio Salvini-Berlusconi-Meloni, o se non andranno a votare".

Così su Facebook il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, che torna all'attacco del centrodestra.

"A causa delle amicizie anti europee di Giorgia Meloni (vedi Orban) e delle amicizie internazionali filo putiniane di Salvini e Berlusconi, a causa delle ricette economiche distruttive di tutti e tre e della scelta di modificare il Pnrr, il trio sfascia conti metterà a rischio i RISPARMI degli italiani, ISOLERÀ l’Italia in Europa e farà SALTARE i fondi del Pnrr.

Rischiamo una guerra economica, una catastrofe dagli effetti devastanti", incalza il leader di Impegno Civico.