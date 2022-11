Elezioni di midterm negli Usa, Nancy Pelosi viene rieletta in California e la politica 82enne adesso dovrà decidere cosa fare nell'immediato futuro

Elezioni di midterm negli Usa, Nancy Pelosi viene rieletta in California ma la speaker dem della Camera potrebbe anche lasciare la politica se il voto dovesse premiare i repubblicani. A dare menzione della rielezione della Pelosi è stata la Cnn, mentre le voci sul suo destino politico si sono rincorse in queste ore in cui i conservatori che fanno “capo” a Donald Trump sembrano avviati alla conquista almeno del Senato Usa.

Nancy Pelosi viene rieletta in California

Il dato è che Nancy Pelosi è stata rieletta in California dopo le ultime vicende che avevano visto anche suo marito aggredito da un sovranista in casa sua. E in ordine al futuro politico della Pelosi, che ha 82 anni, Ansa riporta che “sono circolate diverse voci negli ultimi giorni. Se i democratici dovessero tenere il controllo della Camera potrebbe restare speaker, ma è più probabile che la Pelosi decida di prendere strade diverse”.

Il futuro possibile: ambasciatrice a Roma

Quali strade? Ad esempio quella del ritiro dalla politica attiva, una decisione che vedrebbe invece la Pelosi impegnata in una carriera diplomatica nel ruolo di ambasciatrice Usa a Roma. Intanto in queste ore il repubblicano Lindsey Graham ha commentato i risultati: “Sicuramente non c’è stata un’ondata repubblicana. Penso che alla fine arriveremo a quota 51 o 52″. In Senato i repubblicani potrebbero conquistare la maggioranza con 51 o 52 voti.